شاهد: فتاة تقبل زوجها بعنف وتعض لسانه وترفض تركه.. والشرطة تتدخل!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لفتاة صينية تقبل زوجها بعنف وتعض لسانه وترفض تركه، بعدما أوهمته بأنها ستودعه وتطبع على شفاهه “القبلة الأخيرة”.

ووفقا صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الشرطة تدخلت لتحرير لسان الشاب من أسنان الفتاة، مستخدمة رذاذ الفلفل.

وبينت الصحيفة أن الشاب نُقل إلى المستشفى لعلاج جراحه الطفيفة، فيما سلمت الشابة 26 عامًا لرعاية والديها.

وقال الضابط “وو تشانغ فنغ”: “عندما وصلنا، قال بعض المارة إن الزوجين كانا يتحدثان عن الانفصال”.

وأضافت مصادر عائلية إن الفتاة كانت تعاني من مشاكل نفسية، وخضعت للعلاج لمدة 5 سنوات ثم تعافت تمامًا.