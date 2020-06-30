تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لحفل طلاق فتاة فلسطينية من قطاع غزة تدعى ” فداء ” رافعة شعار ” أخيرا اتطلقت ” بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أشاد بجرأتها وشجاعتها في تحديها لبعض العادات ومن استنكر ما قامت به على الجانب الآخر .

نوشرت الناشطة الفلسطينية ” كاري ثابت ” صورا من حفل الطلاق وكتبت في تعليقها عليها : ” اعتاد الناس على إقامة حفلات الزواج ، النجاح ، التخرج لكن حفلات طلاق ربما جديدة على المجتمع الغزي ” .

وتابعت : ” حيث قامت الفتاة العشرينية فداء بإقامة حفلة طلاق للتعبير عن فرحتها الغامرة من الفكاك بطليقها .. فدعت الأهل والأحبة والأصحاب واحتفلوا معا في أجواء من الفرح والبهجة والسرور ونشرت تغريدة على صفحتها ( أنا حرة ) ” .