شاهد: فتاة محجبة بوصلة رقص غريبة في حفل زفاف تثير ضجة في مواقع التواصل!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاة تؤدي وصلة رقص في حفل زفاف أحد أقاربها بطريقة غريبة .

وأبان الفيديو ” فتاة” ترتدي فستان وحجاب وهي تؤدي حركات رقص بمفردها بطريقة غريبة محاولة أن تكون حركاتها متناغمة مع كلمات وموسيقى أغنية ” مهرجانات ” .

وأظهر الفيديو محاولة بعض الحضور التجاوب معها ومشاركتها في الرقص ثم تركوها ترقص بمفردها ينما كان يشاهدها بعض الحضور.

وأثار رقص الفتاة حالة من الجدل بين المغردين ووصفها البعض بأنها رقصة طريفة ومضحكة فيما عبر آخرون عن استغرابهم لهذه الطريقة.