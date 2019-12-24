شاهد .. فتاة مصرية تروي تعرضها للاغتصاب وتنهار على الهواء

استضافت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” في حلقة برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة الحدث فتاة مصرية تدعي ” فرحة ” والتي تعرضت إلى اعتداء جنسي .

حيث تعرضت للاغتصاب ومحاولة قتلها على يد ثلاثة أشخاص .

وتحدثت لميس الحديدي في بداية اللقاء عن بعض التفاصيل لما تعرضت له فرحة التي لم تبلغ من العمر ال 17 عاما .. وتشير إلى المفاجأة التي قام بها والد فرحة بعد أن قامت الفتاة بمواجهة ما حدث لها والإبلاغ عن المعتدين لمحاكمتهم وفي المحكمة يجدوا الأب يقرر التنازل عن القضية والتصالح مع المتهمين دون معرفة الفتاة .

ورفضت الفتاة المعتدى عليها ذلك وأخبرت القاضي إنها لن تتنازل عن حقها .

وقبل أن تتحدث فرحة خلال اللقاء انهارت بالبكاء هي ووالدتها .. ثم بدأت رواية ما حدث لها حيث تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور وحاول المجرمون التخلص منها بعد اغتصابها .. فكانوا يجهزون لدفنها ظنا أنها توفيت لكنها استطاعت الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة واتصلت بخالتها وقامت بتحرير محضر للمتهمين .

وذكرت ” كريمة الحفناوي ” والدة فرحة بإنها لم تكن تعرف واقعه اغتصاب إبنتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادث .. وأنها دعمت إبنتها في القسم واستمرار القضية وعدم التنازل عنها حتى تحصل على حقها قائلة : ” أسرة الجناة عرضوا الزواج منها وأنا رفضت ” .

وقال المحامي الخاص بالفتاة ويدعى رمضان خلال حواره في البرنامج أن والد فرحة لا يعرف عنها شيئا منذ 13 عاما .. كما أن والدة فرحة مطلقة شفويا بدون ورقة رسمية ولا يعرفون عنه شيئا منذ ذلك الحين .

يذكر أنه تم ضبط المتهمين وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي .