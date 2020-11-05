نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو يوثق واقعة اعتقال فتاة أمريكية معارضة للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وتبلغ من العمر 24 عاما على خلفية قيامها بإهانة ضابط شرطة أمريكي في شوارع مدينة نيويورك .
ويظهر في مقطع الفيديو قيام الفتاة الأمريكية بالصراخ في وجه ضابط الشرطة موجهة له الشتائم ثم بصقت في وجهه أمام المتواجدين في المكان .
الأمر الذي أثار غضب الضابط ليقوم بسحبها ودفعها على الأرض حتى يتمكن من تقييدها قبل أن يعتقلها وسط صراخ عدد من المتظاهرين وهم يرددوا : ” لا تهاجم امرأة ابتعد عنها ” .
وخرجت شرطة نيويورك ببيان لها تعليقا على تلك الواقعة جاء فيه : ” لن يتم التسامح مع أي شخص يسيء لرجال الشرطة .. سيتم القبض على المحرضين الذين يرتكبون هذه الأعمال .. تم اعتقال الفتاة وجاري التحقيق في الواقعة ” .