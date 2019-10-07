شاهد: فتاة معنفة بخميس مشيط كانت تصرخ باستمرار بموت.. وحقوق الإنسان تعلق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمملكة ، مقاطع فيديو عديدة يسمع فيها ما بدا أنه صراخ شديد وتألم من سيدة قال معلقون إنها تتعرض للتعنيف في منطقة خميس مشيط.
ووفقاً للمعلومات المتداولة فإن واقعة التعنيف وثقتها جارة للضحية قامت بتصوير المقاطع ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مشاهدات بعشرات الآلاف.
صراخها ذكرني بخويتي الله يذكرها بالخير مسكينة تقريبا يوميا يضربها زوجها حتى لأتفه الأسباب كانت تتصل علي وتبكي كذا مسكينة pic.twitter.com/gPvZpm3aIq
— Noof (@noofcool65) October 5, 2019
وفي أول تعليق رسمي على هذه الواقعة الصادمة قالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ”معنفة الجبيلة“ و“معنفة خميس مشيط“.
رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #معنفه_الجبيله و #معنفه_خميس_مشيط
وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام #الحماية_من_الإيذاء. #السعودية
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) October 6, 2019
وأكدت الهيئة قي تغريدة بموقع توتير أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.
مغردة تنشر هذا المقطع وعدة مقاطع مشابهه وتقول أنه صوت جارتها المعنفة من زوجها.
https://t.co/qHR8rMAgtR
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) October 5, 2019