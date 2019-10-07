شاهد: فتاة معنفة بخميس مشيط كانت تصرخ باستمرار بموت.. وحقوق الإنسان تعلق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمملكة ، مقاطع فيديو عديدة يسمع فيها ما بدا أنه صراخ شديد وتألم من سيدة قال معلقون إنها تتعرض للتعنيف في منطقة خميس مشيط.

ووفقاً للمعلومات المتداولة فإن واقعة التعنيف وثقتها جارة للضحية قامت بتصوير المقاطع ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مشاهدات بعشرات الآلاف.

#معنفه_خميس_مشيط صراخها ذكرني بخويتي الله يذكرها بالخير مسكينة تقريبا يوميا يضربها زوجها حتى لأتفه الأسباب كانت تتصل علي وتبكي كذا مسكينة pic.twitter.com/gPvZpm3aIq — Noof (@noofcool65) October 5, 2019

وفي أول تعليق رسمي على هذه الواقعة الصادمة قالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ”معنفة الجبيلة“ و“معنفة خميس مشيط“.



وأكدت الهيئة قي تغريدة بموقع توتير أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.