شاهد.. فتاة هاربة من قطر تروي قصتها!

نشرت شابة قطربة مقطفع فيديو تقول فيه إنها هربت من قطر، وتسعى للحصول على اللجوء في بريطانيا حيث تقيم حاليا.

وتحدثت الفتاة، التي لم تكشف عن اسمها، عن “ما أسمته الحقوق المسلوبة للمرأة القطرية” وهي تضحك بشكل دائم، من عدم السماح للنساء بالقيادة أو السفر أو العمل وحتى إجراء بسيط كحجز فندقي من دون موافقة ولي الأمر.

وقالت الفتاة إن المرأة القطرية إذا كانت غير متزوجة وعمرها تحت 25 عاما فهي تحتاج إلى تصريح سفر يصدره ولي الأمر من خلال تطبيق إلكتروني أو مرافقتها للمطار ومنحها التصريح شفويا، وفي حال كانت متزوجة يمكن لولي الأمر إصدار أمر بمنع سفرها من النيابة العامة.

وتشير الفتاة إلى أن عمل المرأة يرتبط بموافقة والي الأمر حتى إن كان في مؤسسة حكومية، ناهيك عن أن إجراء حجز فندق في قطر للمرأة القطرية غير القطرية غير ممكن إلا بعد تجاوزها سن الـ 32 عاما.