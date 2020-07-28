علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على الرسالة التي ارسلها الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي عرض فيها رغبته في التوسط لإنهاء الحرب في اليمن.

واستعرضت فجر السعيد، في حلقة الامس من برنامجها “هنا الكويت” المذاع على قناة “سكوب”، مضمون الرسالة ساخرة من حديث نجاد من موقع انساني قائلة “يعني مو لأن ايران داشة معصعصة في اليمن”.

وتابعت فجر السعيد “تحس كلامه كأنه أغنية من اغاني ام كلثوم يعني حلو ومحسسني انه بريء يبغي السلام وهو متابع ولا يدري ان في حوثي في اليمن فجأة صار أليف”.

وذكرت فجر السعيد بزيارة نجاد الى مصر أثناء حكم الاخوان وقيامه بزيارة ضريح الحسين ورفعه علامة النصر متسائلة عن سبب قيامه بذلك.

ودعت فجر السعيد الى عدم انتظار رد من السعودية قائلة ان هناك تصريح قديم للامير محمد بن سلمان يتضمن رد شافي على كلام نجاد ثم عرضت مقطع من مقابلة لولي العهد السعودي تحدث فيها عن ايران قائلا “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين لدغنا مرة والمرة الثانية لن نلدغ”.

وكان نجاد قد بدأ رسالته قائلاً: “كما تعرفون أن الحرب المدمرة في اليمن، التي اندلعت بسبب التنافسات والتدخلات الإقليمية وغير الإقليمية والتي ما زالت مستمرة لأكثر من خمس سنوات، حصدت حتى الآن عشرات الآلاف من الأرواح بين قتيل وجريح وخلّفت دماراً شاملاً”.

وقال أحمدي نجاد في رسالته: “إن هذه الحرب أدت إلى تشديد المنافسة والعداء، كما أدت إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن التعاون البنّاء، وأدت إلى تدهور الأمن العام”.

وتابع: “لا يخفى على أحد أنه، ومهما تطول هذه الحرب، لن تثمر غير الدمار وقتل الأبرياء من الجانبين، ولن ينتصر فيها أحد، وفي نهاية المطاف سيخسر الكل وسيبقى موضوع تنديد الشعوب”.

واعتبر أحمدي نجاد أنه “وعلى الرغم من أن القوى العالمية تزعم أن لها في هذه الحرب مصالح، لكن لو تبصر حقاً لرأت أن هذه الكارثة الإنسانية لا تؤمّن مصالح أي طرف من الأطراف. المصالح الحقيقية لكل شخص ولكل شعب تكمن في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز السلام والعدالة والحرية والمحبة والإعمار والتعاون الودي والبناء. ولذلك كل المحاولات من أجل السيطرة على الآخرين ستفني الحقيقة الإنسانية ولن تخلّف غير الخسارة للشعوب”.

وأضاف: “من جهة، أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وما يحدث يومياً ويذهب ضحيته الأبرياء وتُدمر بسببه البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن حيث تُصرَف موارد شعوب المنطقة للدمار بدلاً من أن تُصرَف للإعمار والارتقاء بالرخاء والأمن والتطور، ولذلك ترحبون بسلام عادل”.

وتابع: “من جهة أخرى، أثق تماماً أن بتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في وضع حد للوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة. كما ليس هناك من شك بأن التكاليف الباهظة للحرب المندلعة، لو توظف في البناء والإعمار عبر خطة عمل مشتركة إقليمية، ستزيل شبح الخوف والفقر والموت عن الناس وسينعم الكل بحياة كريمة وعادلة وحرة تحت ضياء السلام والأخوة”.

واعتبر الرئيس الإيراني السابق أن “المسؤولية الإنسانية تفرض على الكل وبكل ما يملك من طاقة، أن يسعى من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون”.

وتابع: “إنني بصفتي عضوا من المجتمع الإنساني الذي تصله يومياً أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك وخاصة فيما يتعلق باليمن ويتأثر بها كثيراً، أعلن عن استعدادي في حال موافقتكم وموافقة قائد حركة أنصار الله عبدالملك بدرالدين، لتشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالمياً والمُتسمة بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة”.

وختم أحمدي نجاد رسالته كاتباً: “إنني على ثقة، بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني الواضحة من قبلكم، ستقومون بعمل تُذكرون به خيراً ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه”.