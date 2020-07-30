أعادت الاعلامية الكويتية فجر السعيد نشر فيديو يقارن بين طريقة استقبال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لكل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

كلام فجر السعيد، جاء في حلقة الامس من برنامجها “هنا الكويت”، حيث ردت على تغريدة متسائلة عن سبب سخرية القنوات العربية من هذا الفيديو.

وبعد عرض الفيديو قالت فجر السعيد: “شوف فرق الحشيمة والاستقبال بين ملك خادم الحرمين الشريفين وبين واحد ما يلقى ديرة وما يدشش فيها جيشه”.

وتابعت “لو مع ترامب تشوفون نفس الشي لأن كل زعماء العالم تعرف من هو سيدي خادم الحرمين ومن هو سيدي الشيخ صباح الاحمد ومن هو اش اسمه هذا”.

وقد لاقى تعليق فجر السعيد تفاعلا واسعا من خاصة من الناشطين السعوديين الذين اكدوا على كلامها وشددوا على فخرهم ببلدهم والملك وولي عهده.