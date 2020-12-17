عبرت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، عن تحديها للهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض المتابعين بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص داخل منزلها على أنغام أغنية “اعمل عاقلة” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ولم تكتف فوز العتيبي بالرقص بل ظهر زوجها في المشهد قليلا حيث عانقها وقبلها بينما أكملت هي وصلتها.

وعلقت العتيبي على الفيديو كاتبة: “انا من الناس اللي اذا هُوجمت عشان التزم غصب ازيد جرعة التمرد اسلوب الترضيخ لا يجدي معي عشان كذا خذوا منا اقوى طططططز”.

انا من الناس اللي اذا هُوجمت عشان التزم غصب ازيد جرعة التمرد اسلوب الترضيخ لا يجدي معي عشان كذا خذوا منا اقوى طططططز #فوز_العتيبي



#هل_ستاخذون_لقاح_كورونا pic.twitter.com/1EINkQTVjT — فوز العتيبي (@zooztox) December 16, 2020

وقد انتقد الكثيرين من متابعي العتيبي ما تقوم به حيث كتبت احداهن: “انا مو ضد افكارك ولا ضد معتقداتك ، بس مؤخراً صايره تسوين اشياء نستحي عنك والله عيشي حياتك بالطريقة اللي تبين محد بيقولك شي بس لا تتصرفين تصرفات تضحك زي كذا” و “هذي الحركات الغريبه تسمينها رقص ؟”

وكانت فوز قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها الذي كان يعزف على العود وقالت “مثل ما تشوفون هذا الفيد عادي بكرا بلقاه بكل مكان وبلقى ناس بالمنشن تسب وتلعن مو لان فيه شي مستفز بس لانه كل شي نسوية كسعوديين يستفزهم تصالحوا مع هذي الحقيقة المشكلة فيك مو فينا”.

مثل ما تشوفون هذا الفيد عادي بكرا بلقاه بكل مكان وبلقى ناس بالمنشن تسب وتلعن مو لان فيه شي مستفز بس لانه كل شي نسوية كسعوديين يستفزهم تصالحوا مع هذي الحقيقة المشكلة فيك مو فينا



#البارت_المحذوف pic.twitter.com/nf9Cnamkzc — فوز العتيبي (@zooztox) December 13, 2020