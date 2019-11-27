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شاهد.. فيديو راقصات وخمور داخل نادي رياضي يثير ضجة في مصر

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أثار حفل زواج أقيم داخل نادي رياضي، ضجة واسعة في مصر، خاصة بعد تداول فيديوهات لراقصات وخمور بالحفل.

وأقيم الحفل في نادي دمياط الرياضي بمصر، وتم تسريب فيديوهات لراقصات وأحد الأشخاص وهو يوزع خموراً على الحاضرين.

ووفقاً لموقع صدى البلد ، فقد تدخلت وزارة الشباب والرياضة في الأمر من خلال استصدار بيان عاجل للتحقيق، وجاء في البيان الصادر عن مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
وأضاف البيان أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف تصدر تقريرًا عن الواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها .

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