نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو طريف لكلبين ينبحان على بعضهما ثم يتوقفان بشكل مفاجئ دون معرفة السبب.

وتقابل الكلبان خارج منزلهما في رايونغ، شرق تايلاند، حيث قاما بالنباح ومحاولة الهجوم على بعضهما في حين تفصل بينهما بوابة خشبية.

وعندما تمت إزالة البوابة ، نظرا إلى بعضهما البعض وتوقفا عن النباح وأصبحا يتذمرا مثل الجراء الصغيرة.

وبمجرد أن أغلق مالك المنزل البوابة مرة أخرى ، أطلقوا أصواتهم عالياً بالنباح.

وتعليقاً على الفيديو قال مالك المنزل ، أن الكلبين تم منحهما فرصة لعض بعضهما ، لكنهما لم يفعلا ذلك ، لقد كانا شجعانًا فقط عندما كان هناك شيء ما يحميهما وهي البوابة.



