شاهد فيديو مروع.. اعتداء وحشي على طفل داخل حافلة مدرسية بأمريكا بسبب ترامب

وثَّق مقطع فيديو مروع تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لهجوم متنمرين على حافلة مدرسية، لأنه كان يرتدي قبعة تدعم الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق؛ مما أسفر الحادث عن دخول الفتى تايلر المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وكدمات في الرأس، بحسب ما ذكرته والدته، المعروف عنها أنها من أنصار ترمب وتحرص على التغريد تحت تبويب @ AmericanDiaries.

وأظهر مقطع الفيديو ما لا يقل عن 3 فتيات وشابين يمطرون رأس الطفل “تايلر” بالضربات فيما كان يحاول حماية نفسه من الهجوم.

My attorney @FoyeWalkerPA said it’s okay to release the video, 😡warning graphic 😡 keep in mind this is only the first 21 seconds of the video…please RT to have these two girls and 3 boys held accountable. pic.twitter.com/8oEz79K2xN

— American Diaries (@AmericanDiaries) December 12, 2019