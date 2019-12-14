شاهد فيديو مروع.. اعتداء وحشي على طفل داخل حافلة مدرسية بأمريكا بسبب ترامب

وثَّق مقطع فيديو مروع تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عامًا لهجوم متنمرين على حافلة مدرسية، لأنه كان يرتدي قبعة تدعم الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق؛ مما أسفر الحادث عن دخول الفتى تايلر المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وكدمات في الرأس، بحسب ما ذكرته والدته، المعروف عنها أنها من أنصار ترمب وتحرص على التغريد تحت تبويب @ AmericanDiaries.

وأظهر مقطع الفيديو ما لا يقل عن 3 فتيات وشابين يمطرون رأس الطفل “تايلر” بالضربات فيما كان يحاول حماية نفسه من الهجوم.

My attorney @FoyeWalkerPA said it’s okay to release the video, 😡warning graphic 😡 keep in mind this is only the first 21 seconds of the video…please RT to have these two girls and 3 boys held accountable. pic.twitter.com/8oEz79K2xN — American Diaries (@AmericanDiaries) December 12, 2019

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الحادث وقع منذ حوالي 3 أسابيع في مقاطعة هاميلتون بولاية فلوريدا، لكن تم عرض مقطع الفيديو لأول مرة، أمس الخميس، بعد أن وكلت عائلة الصبي المحامي فوي ووكر لمباشرة إجراء قانوني محتمل.

وقالت والدة الصبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”اشترى ابني قبعة ترمب 2020 بأمواله الخاصة في سوق السلع المستعملة قبل بضعة أسابيع، وكان يتعرض منذ هذه اللحظة بشكل متواصل لاعتداءات بالضرب والعرقلة وتلقي الشتائم على متن حافلة المدرسة، وعندما تم فحص تايلر بعد المدرسة، اكتشفت الممرضات وجود كدمات أقدم من الإصابات الجديدة.

وأضافت :”لم يخبرنا عن تلك البلطجة من قبل، ولكنها بلغت مستوى جديدا بالأمس، وعلمنا الآن فقط بما كان يمر به”، لافتة إلى اعتقادها بأنه ربما تكون هناك دوافع عنصرية وراء الاعتداء، حيث إن مقطع الفيديو يظهر أن المهاجمين من أصحاب البشرة السمراء.