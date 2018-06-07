شاهد في إسطنبول.. معجزة تنقذ طفلاً من الموت بعدما دهسته أمه

سقط طفل في الثالثة من عمره تحت عجلات سيارة كانت تقودها والدته، إلا أنه نجا من موت محقق بمعجزة.

ونشرت صحيفة “Hürriyet Daily News” خبر الحادث الأليم الذي وصفته وسائل الإعلام التركية بأنه “نجاة بأعجوبة”.

ووقع الحادث، حسب ما نشرته روسيا اليوم، في 29 مايو المنصرم، في ضواحي مدينة إسطنبول، حيث اقتربت امرأة بسيارتها من منزلها، ولم تلاحظ وجود ابنها الذي كان يلعب على أرضية الشارع، واستمرت بالقيادة حتى أصبح الطفل أسفل السيارة.

وتوقفت المرأة وهي في حالة من الذعر ونزلت مسرعة وسحبت ابنها من بين العجلات، وظهر الطفل في نهاية الفيديو ولم يصب بأي أذى.