كشفت صحيفة ” Odisha TV ” عن قيام السلطات الهندية بحملات توعية بشكل واسع وذلك لوضع حدا للمعتقدات الخاطئة والممارسات التي تحدث في عدد من المناطق .

والتي جاء من بينها قيام القبائل في منطقة مالكانجيري التي تسيطر عليها القبائل في أوديشا بإجبار الأطفال على تناول مشروب كحولي بزعم السعي على حمايتهم ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وشوهد أكثر من 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 ل 12 عاما وهم جالسين في الطابور ويتناولون مشروب الخمور المحلية .

وسجلت مدينة مالكانجيري حتى الآن 306 إصابات بكوفيد 19 حيث تعافى منه 161 شخصا بينما لا تزال 145 حالة تخضع للعلاج .. فيما لم تشهد المدينة الهندية أي وفاة بسبب الفيروس .