شاهد… قس مسيحي يثير سخرية واسعة بعد معجزة إحياء ميت!

الت شركات تعمل في مجال تنظيم الجنازات ودفن الموتى في جنوب أفريقيا إنها سترفع دعوى قضائية على قس زعم أنه أحيا رجلا من الموت.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وأظهر فيديو القس ألف لوكاو وهو يصيح قائلا “انهض” لرجل داخل تابوت موتى ارتجف ونهض منه وسط هتافات المحيطين.

وتقول الشركات إنها تعرضت لاحتيال بعد توريطها في الواقعة.

وأثار المشهد، الذي أجراه القس خارج كنيسة لوكاو في جوهانسبورغ، سخرية وانتقادات الكثيرين.

وقالت لجنة تعزيز وحماية المجتمعات الثقافية والدينية واللغوية لإذاعة وطنية في جنوب أفريقيا :”إنهم يفعلون ذلك سعيا للحصول على أموال البائسين من شعبنا”.