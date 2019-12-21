شاهد.. كلب يطير في الهواء ويقفز داخل سيارة للإمساك بمشتبه به في كاليفورنيا

أنهى الكلب “دوق” الذي يعمل في قسم شرطة كورونا بولاية كاليفورنيا مهمة جديدة، حين قفز في نافذة سيارة ليمسك بسائق هارب بعدما أوقفت الشرطة سيارته على الطريق الرئيسي.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن “جوليو فاسكويز”، ٣١ سنة، هو أحد المشتبه بهم والذين تطاردهم الشرطة، لاتهامه بمحاولة إيذاء زوجته، وقد تمت مطاردته لمسافة طويلة من لوس أنجلوس حتى موقع القبض عليه.

وأظهرت لقطات الفيديو، لحظة بطولية من الكلب “دوق”، والذي قفز بشكلٍ مذهل ممسكا لـ “فاسكويز”، بينما كان رجال الشرطة يرقبون الوضع عن بعض خوفا من أي رد مفاجئ من المشتبه به.

لم يترك الكلب، المشتبه به، حتى بعد تدخل الضباط بل ظل ممسكا به بإحكام حتى اضطر الضباط للتدخل أخيرا ومحاولة الفصل بينهما، لكن الكلب لم يترك المشتبه به حتى طرحه أرضا.