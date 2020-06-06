احتفلت الإعلامية ” بوسي شلبي ” بذكرى عيد ميلاد زوجها الراحل الفنان ” محمود عبد العزيز ” الذي وافق يوم الخميس الماضي 4 يونيو .

فنشرت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة ظهرت فيها وهي تحتضنه .. وكتبت في تعليقها عليها : ” غدا عيد ميلادك كنت انتظره وسأظل انتظره لأنه كان يوم سعادة لي ويوم خاص لي ” .

وتابعت : ” سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا .. وهديتي لك والناس اللي بتحبك الدعاء والصدقة .. وحشتني وبحبك .. الفاتحة ” .

كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة لها من أمام قبر الفنان الراحل وهي تقرأ له القرآن وعلقت عليها قائلة : ” شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده .. الفاتحة ” .