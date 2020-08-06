نشر الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق فيها على حملة التنمر والاساءة التي تعرض لها شقيقه الفنان ” حسين الجسمي ” على خلفية إنفجار مرفأ بيروت .

وتضمنت التغريدة صورة للفنان حسين الجسمي كتب في تعليقه عليها : ” ليس كمثله أحد فهو من أطيب ما خلق الله من بشر وأطهر قلب في زمن كله نفاق وخداع وتزلف وكذب وإفتراء ” .

وتابع صالح الجسمي : ” يعطي ولا يأخذ يمنح ولا يمُن يسامح ولا يخطئ .. يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج ولا يفرق بين الجنسيات .. عرفته قبل ٤١ عاما ومازال نفس الشخص إنه الإنسانية كلها ” .