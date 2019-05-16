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شاهد لحظات مضحكة.. عامل لحام ثبت القضيب المعدني ونسي رأسه في الخارج !

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Azhar Talib 424 subscribers Man got his head stuck while welding a railing.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو يرصد اللحظات المضحكة التي فشل فيها عامل لحام من إخراج رأسة من بين القضبان الحديدية، أثناء تصميمه سور معدني.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن عامل اللحام قد أخرج رأسه قبل أن يُثبت القضيب المعدني، وعندما نجح في المهمة، لاحظ أن رأسة لن تنزلق بسهولة، نتيجة لصغر المسافة بين القضيبين.

اضطر العامل إلى فصل القضيب المعدني مرة أخري، ولحسن حظه أن المنشار الكهربائي كان بجانبه، لذلك نجح في فصل القضيب وأخرج رأسه.
يُذكر أن مقطع الفيديو قد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب العديد ممن شاهدوه، حيث أشار البعض أنه عامل ليس محترف ويجب عليه التفكير جيدًا أثناء عمله.

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