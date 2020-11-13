نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يرصد لحظة النطق بالحكم على الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر خلال الآونة الأخيرة.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها داخل مقبرة إلى مفتي مصر تمهيدا لإعدامه.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر قد قضت بإحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وكانت مدينة الإسماعيلية قد شهدت جريمة بشعة، حيث أقدم مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه على اغتصاب سيدة داخل المقابر أمام زوجها تحت تهديد السلاح.