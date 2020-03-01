شاهد .. لحظة سقوط أوبرا وينفري على المسرح

تعرضت الإعلامية الأمريكية ” أوبرا وينفري ” إلى موقف محرج على المسرح أثناء حديثها ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 تحت عنوان ” حياتك تحت المجهر ” في مدينة لوس أنجلوس .

حيث تحدثت أوبرا وينفري حول التوازن والقدرة وماذا يعني ذلك بالنسبة لها قائلة : ” القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن .. والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات ” .

وخلال حديثها تعثرت بشكل مفاجئ وسقطت أرضا : ” آسفة .. يبدو إنني اخترت الحذاء الخاطئ ” .

وكانت أوبرا وينفري قد اعتمدت في جولتها التحفيزية على 9 محطات شملت عددا من المشاهير منهم ليدي غاغا ودواين جونسون وميشيل أوباما .