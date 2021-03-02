نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة تعرضت لها طفلة في فيتنام تبلغ من العمر عامين حيث سقطت من الطابق ال 12 لشرفة منزلها وأنقذتها العناية الإلهية .
وذلك بتواجد رجل يعمل سائق توصيل في ذلك الوقت أثناء توصيل طرد معين إلى صاحبه وفوجئ بالطفلة تتدلى من الشرفة ليسرع نحوها حتى يتمكن من التقاطها قبل ارتطامها بالأرض .
وفي تعليقه على هذا الموقف قال الرجل : ” هذا تصرف لابد أن يحدث .. لدي طفلة أيضا في نفس العمر ووجدت نفسي أتصرف بتلقائية لأنني فكرت في إبنتي في المنزل ” .
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى التي تعاني من خلع في الكتف بينما أصيب الرجل بالتواء طفيف في اليد .
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