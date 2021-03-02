نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة تعرضت لها طفلة في فيتنام تبلغ من العمر عامين حيث سقطت من الطابق ال 12 لشرفة منزلها وأنقذتها العناية الإلهية .

وذلك بتواجد رجل يعمل سائق توصيل في ذلك الوقت أثناء توصيل طرد معين إلى صاحبه وفوجئ بالطفلة تتدلى من الشرفة ليسرع نحوها حتى يتمكن من التقاطها قبل ارتطامها بالأرض .

وفي تعليقه على هذا الموقف قال الرجل : ” هذا تصرف لابد أن يحدث .. لدي طفلة أيضا في نفس العمر ووجدت نفسي أتصرف بتلقائية لأنني فكرت في إبنتي في المنزل ” .

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى التي تعاني من خلع في الكتف بينما أصيب الرجل بالتواء طفيف في اليد .

¡HEROICA ATRAPADA!



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh , quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021