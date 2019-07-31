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شاهد .. لحظة سقوط طفل من الطابق السادس وإنقاذه بطريقة سينمائية

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عن نجاة صبي صغير في جنوب غرب الصين من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس وذلك بفضل جيرانه .

يظهر في الفيديو الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بشرفة المبنى شاهق الارتفاع في منطقة ” جيولونغبو ” بمدينة تشونغ تشينغ الصينية .

وسرعان ما أمسك السكان بطانيتين كبيرتين ومددوها أسفله لتلقيه .

وتظهر اللقطات اللحظة التي يفلت فيها الطفل قبضته ويسقط لحسن الحظ في منتصف البطانيات ولم يصب بأذى قبل أن تحمله جدته إلى المنزل وينقله والداه لاحقا إلى المستشفى .

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن الطفل ترك وحيدا في المنزل وعندما استيقظ من نومه لم يجد أحدا فى المنزل حيث ذهبت جدته إلى محل البقالة .

وقام الطفل في محاولة للبحث عنها بتسلق حوض المطبخ وصولا إلى الشرفة بحثا عنها ثم سقط ووجد نفسه متدليا من شرفة الطابق السادس .

وقال حارس أمن في الحي السكني للصحيفة إن الطفل ظل متشبثا لمدة 4 دقائق تقريبا قبل أن يفلت قبضته .

 

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