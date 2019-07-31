شاهد .. لحظة سقوط طفل من الطابق السادس وإنقاذه بطريقة سينمائية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عن نجاة صبي صغير في جنوب غرب الصين من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس وذلك بفضل جيرانه .

يظهر في الفيديو الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بشرفة المبنى شاهق الارتفاع في منطقة ” جيولونغبو ” بمدينة تشونغ تشينغ الصينية .

وسرعان ما أمسك السكان بطانيتين كبيرتين ومددوها أسفله لتلقيه .

وتظهر اللقطات اللحظة التي يفلت فيها الطفل قبضته ويسقط لحسن الحظ في منتصف البطانيات ولم يصب بأذى قبل أن تحمله جدته إلى المنزل وينقله والداه لاحقا إلى المستشفى .

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن الطفل ترك وحيدا في المنزل وعندما استيقظ من نومه لم يجد أحدا فى المنزل حيث ذهبت جدته إلى محل البقالة .

وقام الطفل في محاولة للبحث عنها بتسلق حوض المطبخ وصولا إلى الشرفة بحثا عنها ثم سقط ووجد نفسه متدليا من شرفة الطابق السادس .

وقال حارس أمن في الحي السكني للصحيفة إن الطفل ظل متشبثا لمدة 4 دقائق تقريبا قبل أن يفلت قبضته .