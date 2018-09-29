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شاهد لسبب صادم.. مشاجرة بين ملياردير وصديقته مع الشرطة البريطانية قبل اعتقالهما داخل متجر !

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Rochdale police drag couple to floor and arrest them at Tesco store

شاهد لسبب صادم.. مشاجرة بين ملياردير وصديقته مع الشرطة البريطانية قبل اعتقالهما داخل متجر !

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، مقطع فيديو لرجل أعمال خلال القبض عليه هو وصديقته بعد نزاع على عربة مليئة بزجاجات مياه مع موظف بأحد المتاجر في مدينة مانشيستر .

ويظهر الفيديو رجل الأعمال والملياردير ناصر حسين وصديقته ماهيرا حسين وهما يتم اعتقالهما ، بعد الاشتباك مع موظفي المتجر عندما وصلوا إلى المكان المخصص لدفع الفاتورة .
وقال حسين إن صديقته ، هي أستاذة للرياضيات في مدرسة محلية ، وتشرب لترين من المياه المعدنية في اليوم. وحول تفاصيل الواقعة ، أضاف حسين : ‘قال المدير في Tesco إن شراء الكثير من المياه كان غير عادل للعملاء الآخرين. من المعروف أن ماهيرا تشرب الكثير من الماء ، فهي تستهلك على الأقل 2 لتر من الماء للشرب يومياً ، ولم نواجه مشكلة في شرائها من متاجر “تيسكو” الأخرى. وتابع ناصر : “عندما كنت أتوجه للخروج ، تم فحص الكثير من الزجاجات وأنا على وشك السداد ، فجاء المدير وقال “لا يمكنك شراء هذا العدد ، إنه ليس عدلاً بالنسبة للعملاء الآخرين”.
“قلت إنني لم أواجه أي مشكلة من قبل في شرائها ، ولم أفهم لماذا المشكلة ثم اتصلت بالأمن.
وأوضح ناصر : “لم أكن عدوانياً ، بل كنت عاديًا. بدأت ماهيرا بتصوير الفيلم ، وفجأة أحسست أن ضابط الأمن قد أتى وهو يعلم ماذا سيفعل ولن يستمع إلي ” . وأكد حسين ، أن الضابط كان لديه مشكلة تسجيل ماهيرا ، وقام الضباط بإجبارنا على الخضوع وتقييدنا . واتهم الزوجان ، بالاعتداء على الشرطة ، وفقا لشرطة مانشيستر . وقال حسين: ‘قضيت ست ساعات في قسم المراقبة والتقييم ، ولدي كدمة على رأسي.
كنت أشعر بالاكتئاب ، لا أشعر بأنني أرى أي شخص ،شعرت بالظلم والأذى والقلق وحاولت أن أشرح لهم ما حدث ، كنت في زنزانة لمدة أربع أو خمس ساعات وكانوا يقولون إن المحامي سيأتي ويتحدث إلينا.

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