شاهد: لقطات مخيفة لأسراب الجراد تغطي السماء في روسيا

صُدم السكان في إحدى المدن الروسية عندما غطت أسراب الجراد السماء. ونشرت قناة “CGTN” مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب يُظهر أسراب الجراد تقتحم المكان بينما يحاول السكان التقاط الحشرات وإبعادهم لكنهم فشلوا.

يُشار إلى أن روسيا قد تعرضت لنفس الحادث من قبل منذ عدة سنوات في ولاية داغستان، حيث غطى الجراد أكثر من 270 ألف متر مربع.

وتسبب الجراد في فوضى على الطرق، حيث اضطر السائقون للانحراف عن الطريق لتجنب الجراد.

كما أن منظمة الفاو حذرت منذ أيام قليلة من انتشار الجراد في السودان وإريتريا والسعودية ومصر، مما يهدد من خطر محتمل على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي والبيئة.

ويلتهم الجراد في الكيلومتر الواحد من السرب نحو 100 ألف طن من النباتات الخضراء في اليوم، وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة. ومن الضروري مراقبة أعداد الجراد حتى يمكن تحديد طرق المكافحة المناسبة.