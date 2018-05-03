شاهد: لماذا توجد مكبرات صوت بين حدود كوريا الشمالية والجنوبية؟

بدأت الكوريتان الشمالية والجنوبية؛ في اتخاذ خطوات إيجابية نحو السلام؛ لتنهي عداوة دامت لعشرات السنين.

وكانت أولى تلك الخطوات الإيجابية؛ ما قامت به الجنوبية؛ حيث أصدرت قانوناً ملزماً بإغلاق مكبرات الصوت الموجودة على الحدود بين البلدين؛ والتي كانت تهدف إلى إذاعة خطابات التحريض والانقلاب العسكري على شقيقاتها الشمالية.



بالإضافة إلى مئات من الأخبار الكاذبة التي تتعلق بانهيار الدولة؛ لتثير الفزع والرعب في قلوب جنود حرس الحدود في كوريا الشمالية.

وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بياناً رسمياً بشأن تلك الواقعة موفدة «اعتبارا من اليوم، أوقفنا البث عبر مكبرات الصوت؛ لتخفيف التوترات العسكرية وخلق مناخ سلام؛ قبل قمة الكوريتين».