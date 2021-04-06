سخرت الاعلامية المصري لميس الحديدي من انتقاد وجدي غنيم لموكب المومياوات الفرعونية خاصة كشف شعر الملكة تي ووصفه لملوك الفراعنة بأنهم كفار.

وكان وجدي غنيم قد ظهر في مقطع فيديو وهو ينتقد موكب المومياوات قائلا “شوف الفجر عندهم بينقلوا مومياء لوحدة شعرها باين طب ازاي يا أخي ازاي الكلام ده لا حول ولا قوة الا بالله”.

وتابع “والغريب انهم بقولوا نحنا بننقلهم عشان نحطهم مكان ثاني عشان الناس تجي تتفرج عليهم وتدفع فلوس فهل يجور انك تعرض الجثث عشان تاخد فلوس لدرجة انك تعرض جثث اموات كفار ماتوا عشان تاخد فلوس من وراهم”.

وعلقت لميس الحديدي على كلام وجدي غنيم، في برنامجها “كلمة أخيرة”، قائلة: “ساب كل حاجة في الحفل ومسك في شعر حبيبتي الملكة تي”.

وأضافت : “شعر الملكة تي مضايقه ولكن أنا مش مصدومة من كلامه وليس جديداً عليه لأنه أحد أبرز منظري جماعة الإخوان الارهابية، وهي نفس نظرة الجماعة فهم هكذا ينظرون إلى التاريخ المصري، ويرونه كفراً وهي وجهة نظرهم للفكر والثقافة والحضارة، شايفين الآثار حراام والتماثيل أصنام والفن نوع من أنواع الهرطقة والشرك، وهي حقيقة وجدي غنيم وكل من على شاكلته.”

وتابعت : “تخيلوا لو هذه الجماعة الإرهابية قد أكملت حكمها لمصر ولم يسقطوا في ثورة 30 يونيو.. تخيلوا حياتنا كان هيبقى شكلها إيه؟، تقريباً كل تماثيل البلد كانت هتتغطى، ولا كان هيبقى عندنا متحف كبير ولا متحف الحضارة ولا موكب المومياوات ولا كل التطوير الذي تشهده متاحف المحافظات، حيث كل هذه الأمور بالنسبة لهم أوثان.”