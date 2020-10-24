نشرت ” هند الحناوي ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحتفل من خلالها بعيد ميلاد إبنتها ” لينا الفيشاوي ” ال 16 الذي وافق يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر .

وظهرت هند الحناوي في الصورة برفقة إبنتها لينا وصديقتها .. ولفتت لينا الفيشاوي الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة حيث ارتدت فستان أسود قصير مفتوح الصدر وعاري الكتفين .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين والذين عارضوا تعليق هند الحناوي على الصورة بأن لينا هي طفلتها الصغيرة مؤكدين إنها لم تعد كذلك بل أصبحت شابة .