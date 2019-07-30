شاهد.. محامي سعودي لناشطة عراقية: “زوجك من النوع البارد جنسيا”

اعتذر محام سعودي من ناشطة عراقية في برنامج “جعفر توك” وذلك بعد ان وصف زوجها بأنه من “النوع البارد جنسيا”.

كلام المحامي السعودي جاء اثناء دفاعه عن تعدد الزوجات زاعما ان زوجة واحدة غير كافية مبررا ذلك بالقول ان الرجل لا يستطيع الاقتراب من زوجته سبعة ايام خلال الدورة واربعين يوما بعد الولادة.

وتوجه المحامي السعودي للناشطة العراقية بالقول: “انت لست كافية لزوجك” وبعد ان اجابته انها تعيش حياة زوجية عادية منذ ست سنوات اجابها قائلا “زوجك من النوع البارد جنسيا”.

غير انه وبعد تدخل مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم اعتذر المحامي السعودي.