شاهد.. محامي كويتي يتهم الداعية عثمان الخميس بإهانة الصليب والتعرض لتربة الحسين!

طالب المحامي الكويتي هاني حسين وزارة الداخلية بالتحرك ضد الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس متهما اياه بإثارة النعرات الطائفية واهانةالصليب وتربة الامام الحسين.

وظهر المحامي هاني حسين في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر ذكر فيه بالموقف الامير الكويتي الداعي الى الوحدة الوطنية.

وتابع هاني حسين قائلا: “تألمت اليوم صراحة وصلني مقطعين فيديو لعثمان الخميس يطلب في الاول اهانة الصليب ويتعرض في الثاني لتربة الامام الحسين ويدعي ان مي يصلي عليها فهو منحرف”.

يجب على وزارة الداخلية ان تتحرك … وبسرعة pic.twitter.com/7PSyjXSH30 — المحامي هاني حسين🇰🇼 (@HanihussainL) June 14, 2019

واضاف متسائلًا عن “دور وزارة الداخلية تجاه هذه الدعوات من قبل الشيخ الشهير الذي سبق أن أدين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتمت محاكمته على إثرها”.

وختم كلامه بالقول “ماذا لو احد المراجع من الطائفة الشيعية طلع وعلق على احد شعائر الاخوة اهل السنة؟ تصير كارثة ما ادري هذا الموضوع متى ينتهي وزارة الداخلية متي تتحرك”.