شاهد.. محمد بن سلمان يقود سيارته مع محمد بن زايد بالدرعية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر تواجد وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الدرعية، مساء الجمعة، التي احتضنت بطولة ” سباق الفورمولا إي”.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه مغرد سعودي يدعى مهند الحسون، لحظة وصول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى مكان فعاليات سباق الفورمولا إي بسيارة يقودها وليُّ العهد السعودي.

واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.

ويحيي اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي كلٌّ من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.