أثار مقطع فيديو للقيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود الزهار انتقادات لاذعة ضده، بسبب اعتباره أن فيروس كورونا يستهدف الدول الداعمة لاسرائيل تحديدا.

ورأى الزهار الذي كان يتحدث في مداخلة ببرنامج على قناة عراقية، أن ”إرادة ربانية تقف وراء وباء كورونا… وأن الدول التي تقف مع إسرائيل هي أكثر الدول المتضررة، وخص بالذكر إسرائيل، وكذلك دول الخليج…“.

وتحدث الزهار أن قطاع غزة بسبب ”المقاومة“ لم تسجل فيه حالة واحدة من فيروس كورونا، فيما يبدو أن تاريخ الفيديو يعود لفترة سابقة، حيث قارب عدد الحالات المسجلة في القطاع 1000 حالة، وسجل أول حالة منها بداية شهر مايو الماضي.

وقال الزهار في مداخلته “لو تأملت الدول التي تقف مع الكيان الاسرائيلي هي التي تضررت ضررا خطيرا الى درجة كبيرة واخص بالذكر امريكا المتضرر رقم واحد في العالم في هذه القضية وهي رقم واحد الذي يقف في مساعدة الاحتلال الاسرائيلي والمتضرر ايضا هو دول الخليج التي ذهبت في خيانتها الى الكيان الاسرائيلي والذي تضرروا في كل مواسهم وبترولهم وحروبهم وواقعهم وفي سمعتهم”.