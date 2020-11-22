كشف تقرير لشبكة ” سي إن إن ” عن ظاهرة فلكية غريبة تشهدها مدينة ” أوتكياغفيك ” في ولاية ألاسكا الأمريكية والتي تتكرر كل عام في هذا التوقيت .

حيث غربت الشمس عن المدينة يوم الأربعاء الماضي معلنة غيابها لمدة 66 يوما لتدخل المدينة فيما يعرف ب ” الإظلام القطبي ” .

وقالت ” أليسون تشينشار ” عالمة الأرصاد الجوية في شبكة سي إن إن أن الليل القطبي ظاهرة طبيعية تحدث كل شتاء في مدينة أوتكياغفيك وأي مدن أخرى داخل الدائرة القطبية الشمالية ويحدث ذلك كل شتاء بسبب ميل محور الأرض .

وتابعت : ” يتسبب هذا الميل في ألا يظهر أي قرص من أقراص الشمس فوق الأفق ” .

فيما نشر حساب خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع تويتر تغريدة جاء فيها : ” في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي .. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021 ” .

يذكر أن مدينة أوتكياغفيك والتي كانت تعرف سابقا بإسم ” بارو ” تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا .. ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت ويمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان .