انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف محرج تعرضت له المذيعة المصرية ” أميمة تمام ” أثناء تقديمها لنشرة التاسعة على القناة الأولى .

حيث ظهرت أميمة تمام بعد تقديمها لإفتتاحية النشرة وهي تقوم بإخراج قلم روج واستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو .

وهو الأمر الذي أثار الجدل وحالة من السخرية لدى المتابعين خاصة من جانب من تابعوا النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيس بوك .

فجاءت التعليقات مثل : ” المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج ” و ” إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه ” .