وجه الإعلامي اللبناني ” مارسيل غانم ” رسالة شديدة اللهجة خلال تقديمه لحلقة يوم أمس من برنامجه ” صار الوقت ” على قناة ” MTV ” في تعليقه على حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى .

حيث طالب مارسيل غانم باستقالة الرئيس والحكومة اللبنانية متهما إياهم بالفشل والإهمال والفساد .. فقال : ” رئيس الجمهورية اللي هو أب للكل المفروض يقدم الليلة استقالته .. إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى النواب إلى الوزراء كلكن يعني كلكن من كبيركم لصغيركم لا يحق لكم أن تتكلموا ولا أن تراقبوا أو تتفقدوا اسكتوا ” .

وتابع : ” اعتقدنا أن العدو الإسرائيلي هو الذي يضرب لبنان فوجدنا أن السبب أسوأ من العدو .. السبب أنتم المهملون والفاسدون والفاسقون والمدمرون .. أنتم الجبناء أنتم العار أنتم الإهمال .. الإهمال هو من جعل المأساة تنتقل من المرفأ إلى كل منزل وكل عائلة ” .

وتحدث مارسيل غانم عن ما قيل حول وجود المواد التي أدت إلى الانفجار في المرفأ منذ عام 2016 والتي تم تخزينها بطريقة غير مصانة وغير شرعية وهو ما يستدعي استقالة الحكومة خاصة مع عدم معرفتها منذ وقوع الحادث بماهية المواد الموجودة في المرفأ .

وأضاف : ” أطنان من المواد لا تعرف دولتنا ماهي .. يقولون مفرقعات ثم يقولون كيماويات ثم يقولون مواد متفجرة .. دولة بكاملها لا تعرف 4 ساعات ماذا حصل هي دولة غبية وحقيرة وتافهة وفاشلة ” .

كما أشار إلى الوضع الذي تعاني منه المستشفيات حاليا قائلا : ” كنا نخاف من كورونا أن ترهق المستشفيات انظروا إليها الآن انظروا إلى الأحياء انظروا إلى الناس من الموت والجوع والعطش إلى حافة الطرقات الناس تموت على الأبواب .. هناك أشخاص لا نعرف أصلا أين هم وناس توفوا حرقا وغرقا وتشنشط عالطريق ” .

ووجه مارسيل غانم حديثه إلى ” حسان دياب ” رئيس الحكومة اللبنانية قال فيها : ” لن نسمعك يا حسان دياب وأنت تزيد الكلام فراغا وفراغا .. ستحمل كالعادة المسؤولية لغيرك ونحن نعرف أن الأمور منذ 4 أشهر هي بالتنازع القضائي من إدارة لإدارة ” .

واستكمل : ” أنتم مجرد دمى تتسترون على الخطأ الذي أوصلنا إلى هنا .. ماذا فعلتم ألم تروا هذا الانفجار المخيف الذي وصل إلى قبرص واليونان .. وصل الخوف إلى خارج بيروت والناس خرجت من منازلها .. يا مجرمون يا وقحون يا سفلة زعلتوا إنا قلنا إتفو .. إتفو وألف إتفو عليكم وكل واحد فيكم ” .