تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمراسل قناة الشرقية العراقية اثناء قيامه بتصوير تقرير عن اسد يعيش مع عائلة في دهوك ويتجول بشوارع المدينة.

ويظهر المراسل في بداية الفيديو وهو يحاول ان يسيطر على خوفه بينما كان بجانب الاسد غير انه فر هاربا مع اول حركة للاسد.

يذكر ان “الاسد ليو مشهور جداً في دهوك ويعيش مع عائلة دهوكية بالمدينة “، ويقول الناشطون أنه “على الرغم من أن الأسود هي حيوانات مفترسة، لكن ليو ليس كذلك”.

وتابعوا ان “ليو يتعامل مع سكان المدينة بلطف، ويتجول في الشوارع والأسواق بين البشر دون أن يأذي أحد”، موضحين ان “شهرة ليو وصلت إلى المنظمات الأميركية والأوروبية لكونها حالة نادرة جداً”.

أما صاحبه فقال ان هذا الاسد شهير جدا ولديه حسابات على السوشيال ميديا مبينا ان عدد متابعيه على انستغرام يقارب الـ 120 الفا واكثر من 100 الف على سناب شات.