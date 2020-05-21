انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو يظهر بها بث الأغنية الإيطالية ” بيلا تشاوو ” عبر مكبرات الصوت في مآذن مساجد مدينة إزمير التركية في توقيت متزامن .

وأعلن مفتي مدينة أزمير في بيان له عن بدء التحقيق في تلك الواقعة .

وجاء في البيان : ” في حوالي الساعة الخامسة مساء في مناطق مختلفة من مقاطعة إزمير قام أشخاص مجهولون باختراق نظام الأذان المركزي .. وفي هذا الصدد قدمت شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق في الحادث ” .

وتابع : ” بدأ مكتب المدعي العام في أزمير تحقيقا في الواقعة ضد مخالفي القانون وأولئك الذين أعربوا عن دعمهم لهذا الاستفزاز في الشبكات الاجتماعية ” .