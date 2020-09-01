تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان مقطع فيديو يوثق لحظة بث مئذنة مسجد النميرية في جنوب البلاد لأغنية للفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” .

وخرجت إدارة مسجد النميرية ببيان لها لتبرير هذا الأمر موضحة إنه تم بث الأغنية عن طريق الخطأ وذلك أثناء بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني ” نبيه برّي ” من مكبر المئذنة عبر إحدى الترددات الإذاعية في الراديو يوم أمس الإثنين .

وجاء في البيان : ” تداولت مواقع التواصل الإجتماعي للأسف في لبنان ومنهم مواقع إلكترونية إخبارية مقطع فيديو لمأذنة مسجد النميرية وهي تبث أغاني .. وهنا توضيح وشرح القصة الكاملة . .جاءت مناسبة ذكرى إختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه هذا العام في ظل أوضاع صحية مستجدة وإنتشار لوباء منع قيادة حركة أمل من إقامة مهرجان مركزي كما جرت العادة كل عام ” .

وتابع : ” وبناء عليه وﻷن ذكرى إخفاء الإمام القائد تسكن العقل والوجدان ولأنه والد كل محروم ومظلوم .. إرتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور ومن هذه البلدات النميرية ” .



وأضاف : ” للغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير المعروف ( بالبني ) وبدأ يبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس .. وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة إستقر عليها وبدأ البث ” .



واستكمل البيان : ” أثناء الكلمة ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجات والطعام لمنزله وترك الراديو والبث شغال ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة وبعد أن ذهب بقليل انتهت الكلمة وعادت الإذاعة لبرامجها العادية ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية ” .

واستطرد : ” فانبرى أحدهم أو إحداهن لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انتشر بسرعة قياسية على قاعدة ” من هالك لمالك لقباض الأرواح ” وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع حتى وصل الأمر بإحدى المواقع لنشره تحت إسم ( دي جي النميرية ) ” .



واختتم : ” صفحة نبض النميرية تؤكد أن ما جرى هو خطأ طبيعي وقد يحدث مع أي منا وندين بأشد عبارات الإستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصور/ة المقطع .. وكلمة لوجه الله تعالى ولأن الآية الكريمة واضحة لا لبس فيها وما يقال من قول إلا وعليه رقيب عتيد تتوجه لمن صور ونشر بجملة واحدة جهزوا جوابا لله تعالى يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر حين تسألون عن هذا التصرف المسيء لبيت الله أمام كل قاصي وداني والسلام ” .

وأشار البيان في نهايته إلى إجراء تحقيقا من قبل المسئولين حول مصدر التصوير .





