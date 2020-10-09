نفذ مشهور سعودي مقلباً طريفاً في أحد أصدقائه، على الهواء. حيث اتصل به وأخبره بأنه يريد أن يأكل كبسة سلاحف .

وفي التفاصيل، فقد استضاف الإعلامي السعودي طارق الحربي مشهور مواقع التواصل الاجتماعي حمد الجبرين، المعروف باسم “دهران”، في حلقة الامس من برنامج “طارق شو” في موسمه الثالث والمذاع على قناة “روتانا خليجية” حيث طلب منه في احد فقرات البرنامج ان ينفذ مقلبا بصديقه ويتصل به ليخبره انه يريد تناول “كبسة سلاحف”.

وبالفعل قام الجبرين بالاتصال بصديق وعندما أخبره أنه يشتهي “كبسة سلاحف” ، استغرب صديقه وسأله إذا كانت حلال أو حرام ، ثم أخبره أنه سيبحث عنها في صباح اليوم التالي.