وضع مطعم بالكويت ملصقات عليها صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الأرضية، لتحديد الأماكن المحددة للوقوف، في إطار التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقد تداول ناشطون مقطع فيديو للمطعم، تظهر فيه الملصقات التي وضعت عليها صورة ماكرون، مكتوب أسفلها: “فضلا قف هنا”، وذلك في تعبير عن الغضب إزاء موقف الرئيس الفرنسي المدافع عن حملات التهجّم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلاده.

غير ان ناشطون تداولوا مقطع فيديو اخر يظهر ازالة الملصقات عن الارض بعد ساعات قليلة من وضعها.

ازاله صوره ماكرون من الارض



في مطعم مناسبات ..



لييش شلتوها؟؟ pic.twitter.com/UxNHVJjaQG — كويتي وأفتخر (@W89a65) October 24, 2020

هذا ويشهد العالم العربي والاسلامي حاليا حالة غضب من التصريحات الاخيرة للرئيس الفرنسي وسط حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية.