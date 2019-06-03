شاهد معتمر مصري يدعي بأنه المهدي المنتظر.. وسيدتين منقبتين تطلبان من الناس تصديقه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المعتمرين في مكة المكرمة وسط الحشود وهو يدعي بأنه المهدي المنتظر وعليهم تصديقه، فيما يظهر الفيديو سيدتين تُساندانه وتطلبان من الناس تصديقه واتباعه.

فيما مر المعتمرون من جانب هذا الشخص دون الاكتراث له ولما قاله، لتتدخل قوات الأمن في الوقت المناسب وتلقي القبض عليه وعلى السيدتين اللتين ظهرتا معه في الفيديو.

وتفاعل رواد تويتر مع هذه الحادثة بالرغم من أنها ليست الأولى حيث يتكرر هذا الأمر باستمرار ويظهر بعض الأشخاص مُدعين بأنهم المهدي المنتظر، وطالب عدد كبير منهم بأن يتم تثقيف الناس حول هذه الأمور من أجل تخفيف مثل هذه الحوادث والأمور الغريبة .

وكشفت بعض المصادر أن الجهات المختصة في المملكة اتخذت الاجراءات اللازمة فيما يخص هؤلاء الأشخاص ولمعاقبتهم على هذه الأفعال حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا تتكرر مثل هذه الحوادث في السنوات المقبلة.