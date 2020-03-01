شاهد .. مواطن تركي يهين اللاجئين السوريين ويصفهم ب ” الكلاب الأوغاد “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مواطنا تركيا بإهانة مجموعة من اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية .

ويظهر في مقطع الفيديو صوت المواطن التركي فقط أثناء تصويره للاجئين وعلق قائلا : ” هيا لأرى يا بهائم .. ليكن سفركم بلا عودة إن شاء الله هيا لأرى ” .

وتابع : ” لدينا 33 شهيدا تركيا .. وأنتم تهربون من هنا كالكلاب .. عديمي الجنسية الأوغاد .. اهربوا لنر إلى أين ستهربون ” .

وأضاف : ” الحمد لله لك يارب إنك جعلتنا أتراكا .. سلام على مسلمي تركيا .. انظروا إلى حال هؤلاء ليصيبكم الله ببلائه ” .