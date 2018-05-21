شاهد.. مواطن يوثق خروج نفط من بئر مزرعته في حائل!

وثق “مواطن” صاحب مزرعة في مدينة طابة شرق حائل خلال مقطع ” فيديو” خروج مادة تشبه النفط من بئر مزرعته.

وقال في تغريده له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه ‏تم تنظيف بئر مزرعته وتفاجئنا بتحول الماء الإرتوازي إلى اللون الأسود برائحة كريهة.

وأشار إلى أن قرية طابة تقع على فوهة بركان خامد، ويبلغ أقصى عمق لحفرة البركان 90 متراً وقطرها نحو كيلومترين.

ولفت إلى أنه في عام 1405هـ صدرت موافقة كريمة بنقل السكان إلى ربوة قريبة من المكان الخطر قرابة كليو متر واحد، وفي عام 1419هـ سمع الأهالي دوي انفجار آخر، اتضح أنه تابع للبركان الخامد.