تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة مقطع فيديو للبناني ميشال حايك عن تنبؤات العام 2020 خاصة حول توقعاته للامارات والشيخ محمد بن زايد تحديدا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وربط الناشطون بين ما قاله ميشال حايك و إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، حيث كان قد قال في تنبؤاته المسجلة ليلة رأس السنة 2020 على قناة “ام تي في” اللبنانية: “الشيخ محمد بن زايد يغامر ويحمل كرة النار العربية بيديه لوصل المقطوع، مفاجآت وفجأة استنفار في الإمارات..”

وفي تنبؤات أخرى لحايك تداول نشطاء خلال الأسبوعين الماضيين ما قاله حول مرفأ بيروت في توقعاته للعام 2020، حيث قال: “جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت.. نحن مقبلين على مرحلة من الغرائب وزمن العجائب صور لم ارها ويمكن ما رآها حد من قبل شيء بيشبه نص إنسان نص حيوان حيوان بيحكي مولود عمره أيام بيحكي مخلوقات مشوهة مخلوقات ناقصة مخلوقات زائدة أشياء من عالم ثاني والناس في ضياع وكأن بعض كلام الأساطير رح نشوفه حقيقة..”