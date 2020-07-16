نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعربت من خلاله عن مساندتها ودعمها لمواطنتها الفاشينيستا ” روان بن حسين ” .

وذلك بعد إعلان الأخيرة إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ” يوسف المقريف ” بسبب خيانته لها وإصابتها بفيروس الورم الحليمي على خلفية تعدد العلاقات الجنسية لزوجها .

وتحدثت مي العيدان عن إنزعاجها بشكل كبير من هذا الخبر مشيرة إلى أن كثيرا من النساء يواجهن مشكلة انتقال عدوى الأمراض الحميمة إليهن بسبب خيانة الأزواج .

وأضافت معبرة عن إندهاشها من السبب وراء خيانة الزوج على الرغم من أن الزوجة تحرص على بقاء العلاقة بينهما وحرمتها فقالت : ” روان بن حسين من البنات الجميلات على مستوى العالم إيه ناقصك ومنو هذي اللي تروح تسوي معاها علاقة تكون أجمل من روان شي يزعل ويضايق ” .

وتمنت الشفاء العاجل لروان قائلة : ” الله قدر ولطف “.. معتبرة أن هذا الفيروس أقل خطورة من مرض الإيدز .