نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة مركبة للإعلامية السعودية ” لجين عمران ” تضمنت شكلها قبل وبعد عمليات التجميل .

وذلك من خلال صورة قديمة لها وصورة حديثة لتكشف الفرق واختلاف الملامح الواضح الذي ظهر على شكلها .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة : ” صورة لجين قبل وبعد عملية التجميل ” .

إلا أن الصورة أتت بنتيجة عكسية على مي العيدان حيث تعرضت للهجوم والانتقاد من جانب المتابعين الذين رأوا أن ما قامت به هو إساءة وتنمر على الإعلامية لجين عمران وإنها تتعمد إثارة الجدل والفتن .

فجاءت التعليقات مثل ” لجين جميلة في كل حالاتها ” و ” لجين جميلة بالخلق والأخلاق .. من أكثر الإعلاميات ثقافة وذوق ورزانة ” و ” ما عندي وظيفة إلا فضح فلان ونشر صور فلان ” .