نشرت الناشطة الكويتية ” ريم الشمري ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات هاجمت من خلاله الجالية المصرية في الكويت .

حيث وصفت ريم الشمري المصريين بالكويت بإنهم ” خدامين ” ومأجورين لخدمة الكويتيين مقابل ما يحصلون عليه من روات وأن الكويت للكويتيين فقط وليست لأي مصري الجنسية أو أي وافد آخر .

فقالت : ” المصري الحقير اللي على باله يكون حاله حال المواطن الكويتي .. ترى الكويت للكويتيين مو حق المصريين إنتوا مجرد ناس مأجورة لخدمتنا .. إنت مو شريكي في الوطن لا تصدق نفسك ” .

وتابعت : ” لازم تفهمون شئ واحد إنتوا مجرد ناس تشتغل عندنا تشتغل تاخد راتب .. إحنا ما نبي الجالية المصرية أنا أعترف هما مصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالوطن اتخسون ” .

وأثار مقطع الفيديو الجدل وغضب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي واصفين إياه بإنه خطاب للكراهية والعنصرية .. وتعالت الدعوات بمعاقبة ريم الشمري على ما بدر منها وضرورة تدخل الحكومة الكويتية لإيقاف ذلك ومحاسبتها .