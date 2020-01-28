شاهد .. نجاة بسمة وهبة من حريق بمنزلها والسبب ” الدفاية “

نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله عن نجاتها من حادث حريق في منزلها منذ ساعات .

حيث أظهرت في مقطع الفيديو شكل مشترك للكهرباء محترق تماما والتي كانت تضع به توصيلة للدفاية الكهربائية .. وقالت : ” لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة .. ربنا نجاني وقمت ولحقت ” .

وتابعت : “الساعة 5 الصبح والواحد نايم لو كنت اتأخرت شوية كانت النار ولعت في الأوضة والدخان مش عايزة أقولكوا كان عامل إزاي ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر ” .