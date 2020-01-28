الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. نجاة بسمة وهبة من حريق بمنزلها والسبب ” الدفاية “

شاهد .. نجاة بسمة وهبة من حريق بمنزلها والسبب ” الدفاية “

بواسطة -
0 29

نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله عن نجاتها من حادث حريق في منزلها منذ ساعات .

حيث أظهرت في مقطع الفيديو شكل مشترك للكهرباء محترق تماما والتي كانت تضع به توصيلة للدفاية الكهربائية .. وقالت : ” لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة .. ربنا نجاني وقمت ولحقت ” .

وتابعت : “الساعة 5 الصبح والواحد نايم لو كنت اتأخرت شوية كانت النار ولعت في الأوضة والدخان مش عايزة أقولكوا كان عامل إزاي ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشك

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.