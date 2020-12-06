نشرت صحيفة ” مترو ” البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة ” بلانكا فايكينغ ” ذات المحرك الواحد إضطراريا على طريق سريع ومزدحم بالسيارات بضاحية سانت بول في ولاية مينيسوتا الأمريكية .

وأشار مكتب النقل الجوي في مينيسوتا في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع ” فيس بوك ” إلى أنه كان يوجد شخصان على متن الطائرة ولم يتعرض أحد للأذى بعد هذا الهبوط الاضطراري على الطريق الذي تمكن ” كريغ جيفورد ” البالغ من العمر 52 عاما من القيام به .

وعن ” كريغ جيفورد ” قال المتحدث بإسم جمعية الطائرات التجريبية ” ديك كنابنسكي ” أنه يتمتع بخبرة في المناورات الجوية الصعبة ومثّل الولايات المتحدة في بطولات بهذا المجال أكثر من مرة .. وقد حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للطيران الأكروباتي بجنوب أفريقيا عام 2017 .

وأسفرت الواقعة عن تعرض إحدى السيارات لأضرار طفيفة أثناء الهبوط الاضطراري وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق السريعة لفترة قصيرة .